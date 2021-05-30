شكرا لقرائتكم خبر عن قانوني يكشف لـ ”الخليج 365” عقوبات أصحاب فيديو «مشاهير السوشيال» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - -40 ألف ريال عقوبة المنشأة التى استضافت الحفل

-5 آلاف ريال غرامة كل من شارك في الحفل

-السجن 5 سنوات و100 ألف ريال لمن قام بالتصوير

أكد المحامي نبيل عبدالله قملو ، أنه سيتم عقاب صاحب المنشاة التى استضافت حفل "مشاهير السوشيال "، بالعقوبات الصادرة من وزارة الصحة وهي غرامة مالية بقيمة 40 الف ريال

وقال "قملو " لـ "اليوم"أنه سيتم أيضا معاقبة كل شخص شارك ومتواجد بالحفل بغرامة 5000 ريال أما من قام بالتصوير والنشر فهذي تعتبر جريمة يستطيع مقاضاته جميع من كان بالحفلة بأسباب التشهير حيث كان لابد منه ارسالها للجهات المختصة وعندها سوف يكون اتبع الطرق النظامية في البلاغ وبين ان العقوبات التي سوف تصدر بحقه هي السجن من 3 سنوات إلى 5 سنوات أو غرامة من 100 ألف ريال الى 1000000 ريال وقد يطبق فيه العقوبتين السجن والغرامة أو الاكتفاء بعقوبة واحدة منها حسب ما تقرره النيابة العامة وعلي كل من يلاحظ مخالفه ويتم تصويرها عليه الابلاغ عنها عن طريق كلنا امن وعدم نشرها باي مواقع او برامج لأعدم معاقبته بجريمه معلوماتية .

وكانت مصادر قد كشفت ، عن أن الجهات المختصة تعمل على ضبط من شارك ونشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مقاطع مصورة لحفل ضم عددًا من مشاهير السوشيال ميديا.

وقالت المصادر، إن المقاطع أحدثت موجة غضب عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشارت إلى أن الحفل ضم عددا من الحضور تجاوز المسموح به من وزارة الداخلية للتجمعات ، وسط غياب الالتزام بالإجراءات الاحترازية.