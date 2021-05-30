أحدب شوال يقترن بسيد الخواتم فجر الاثنين

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-30

متابعات الخليج 365- محمد داوود- جدة

يرصد بسماء الوطن العربي عند منتصف الليل اليوم الأحد 30 مايو 2021 وخلال الساعات قبل شروق شمس يوم الاثنين اقتران القمر الأحدب المتناقص بكوكب زحل جوهرة النظام الشمسي.

مشاهدة أحدب شوال بسهولة:

وأوضح رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة، أن القمر الأحدب سيكون ظاهريًا بالقرب من كوكب زحل في حالة اقتران، وسيكون بالقرب منهما – إلى اليسار بالنسبة للراصد- كوكب المشتري البراق وجميعها ستكون منتظمة في مثلث سماوي يشاهد بسهولة بالعين المجردة وهي فرصة مثالية للتصوير الفلكي.

ثاني أكبر كوكب:

وبين أن زحل يعتبر ثاني أكبر كوكب بعد المشتري، فقطره 9 مرات أكبر من قطر الأرض، ومثل المشتري، يتكون زحل من الغاز وبشكل رئيسي من الهيدروجين والهليوم، وهو الكوكب السادس من حيث البعد عن الشمس وهو أبعد كوكب في نظامنا الشمسي يمكن رؤيته بسهوله بالعين المجردة كنقطة ذهبية، موضحًا أن زحل يُعرف بجوهرة النظام الشمسي وسيد الخواتم وملك الحلقات بسبب نظام حلقاته الرائعة التي يمكن رؤيتها من خلال التلسكوبات فقط، فالحلقة الرئيسية تغطي تقريبًا المسافة ما بين الأرض والقمر وهي بسماكة واحد كيلومتر فقط.

مراقبة موقع القمر:

ولفت إلى أن حلقات زحل بلغت أقصى ميلانها باتجاه الأرض في أكتوبر 2017، حيث كان جانبها الشمالي في قمة وضوحه وكانت آخر مرة يحدث ذلك في العام 1988 ورؤيتها التالية بنفس الكيفية ستكون في العام 2046، وبمراقبة موقع القمر في نفس الوقت كل يوم سيلاحظ بأن حركته تكون نحو الشرق بالنسبة للنجوم والكواكب في دائرة البروج، ففي كل ساعة يقطع القمر حوالي نصف درجة نحو الشرق، وفي كل يوم يقطع القمر 13 درجة أمام المجموعات النجمية في دائرة البروج.

واختتم أبو زاهرة، أنه في فجر اليوم التالي ( الثلاثاء 01 يونيو ) سيلاحظ أن القمر قد ابتعد عن زحل نحو الشرق، وسيصبح ظاهريًا قرب المشتري، وهي حركته الطبيعية في مداره حول الأرض.

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