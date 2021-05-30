جهود حماية المستهلك قادت لتخفيض أسعار فحص كورونا بنسبة 80 %

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-30

متابعات الخليج 365 - الرياض

قادت جهود برنامج قارن في انخفاض أسعار فحص كورونا وإصدار شهادات السفر بنسبة قاربت 80% في بعض المراكز المرخصة من هيئة الصحة العامة.

مقارنة أسعار فحص كورونا

ودعت الجمعية المواطنين والمقيمين إلى التعرف على الأسعار المختلفة في المراكز المرخصة والمقارنة بينها للحصول على أفضل الأسعار وتشجيع المراكز على المزيد من التخفيضات لمصلحة المستهلك في النهاية.

مراكز إصدار شهادات السفر وفحص كورونا

يذكر أن هناك العديد من المراكز التي حصلت على ترخيص إصدار شهادات السفر وفحص كورونا وللتعرف على المختبرات المعتمدة من هيئة الصحة العامة (وقاية) لإجراء فحوصات (PCR) لفيروس كورونا وإصدار شهادات السفر يرجى زيارة موقع وقاية.

وكان المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، أكد اليوم أهمية تطبيق إجراءات الفحص المخصص للسفر وطريقة حصول الراغبين في السفر على شهادة فحص كورونا المتممة لإجراء السفر.

وقال العبدالعالي: “لمن يرغبون في السفر، حال طلبت الدول المتوجهين إليها وجود شهادة فحص فيروس كورونا عليهم التوجه إلى مختبرات القطاع الخاص المعلنة والمنوه عنها في موقع وقاية”.



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