شيد منزلا بـ6 ملايين دولار.. اعتقال نجل النائب الأسبق للبشير

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت لجنة تفكيك نظام الإخوان بالسودان، الأحد، اعتقال محمد علي عثمان طه، نجل النائب الأول الأسبق للرئيس السوداني المخلوع عمر البشير.

وتم إلقاء القبض على المتهم، أمس السبت، بموجب البلاغ رقم 90 تحت المواد (١٣-١٤) من قانون تفكيك نظام البشير وتم إيداع المتهم الحراسة.



وأوضحت لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو ١٩٨٩ واسترداد الأموال العامة، في بيان، أن تنفيذ أمر القبض بحق نجل المتهم علي عثمان محمد طه، تمت بعد أن رفض المذكور تنفيذ قرار اللجنة القاضي باسترداد العقار رقم 135 الحارة الأولى الجريف غرب "المنشية" لصالح حكومة السودان .

وأكد البيان خلاف ما ذكر سابقاً أثبتت الوثائق تشييد المنزل بواسطة شركة صينية، بتكلفة قاربت الـ6 ملايين دولار، وتم سداد هذا المبلغ من أموال حكومة السودان عن طريق جهاز المخابرات العامة "جهاز الأمن والمخابرات الوطني سابقاً".

وأضاف أن نص قرار اللجنة على استرجاع المنزل المذكور لصالح وزارة المالية، وتم إعلان المتهم واخطاره بإخلاء وتسليم المنزل ، إلا أنه رفض التنفيذ، وتم فتح البلاغ بحقه.

كماصدر أمر قبض في مواجهته بواسطة النيابة وتم إلقاء القبض عليه بالطرق القانونية لمقاومته تنفيذ الإخلاء وتسليم العقار.

وقالت اللجنة إنه تم صدور إعلان إخلاء لمستأجرين لمنزلين بحي الطائف بمدينة الخرطوم وتم استردادهما من "وداد بابكر" زوجة الرئيس السوداني السابق عمر البشير، وتم إعلانهما أيضا، ونظراً لعدم تنفيذهما الإخلاء تم فتح بلاغ في مواجهتهما وصدر أمر القبض عليهما.

وأكدت لجنة تفكيك نظام إخوان بالسودان أن الإجراءات المتخذة ضد محمد علي عثمان محمد طه ليست استهدافاً للمتهم المذكور أو أياً من أفراد أسرته ولكن هذا الإجراء مرتبط بشكل أساسي بتنفيذ القانون واحترام قراراته والاعتراض عليها بالطرق القانونية.

وأشارت إلى أن المتهم المذكور يتمتع بكل حقوقه القانونية بالحبس لحين استكمال الإجراءات المرتبطة بالبلاغ المذكور.