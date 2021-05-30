طريقة طباعة الجواز الصحي من تطبيق توكلنا

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-30

متابعات الخليج 365 - الرياض

شرح تطبيق توكلنا طريقة طباعة الجواز الصحي من خلال التطبيق حتى يتمكن الشخص من إثبات أخذه لجميع الجرعات والتحصين.

خطوات طباعة الجواز الصحي:

وأوضح التطبيق عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، طريقة طباعة الجواز الصحي طبقًا للخطوات التالية:

1_ الدخول إلى شاشة الخدمات.

2_ اختيار الجواز الصحي.

3_ يظهر لك المعلومات الشخصية والصحية الخاصة بلقاح كورونا.

ما هو الجواز الصحي :

وفي تصريحات سابقة، أكد المهندس عبدالله العيسى الرئيس التنفيذي لمنظومة توكلنا أن خدمة الجواز الصحي تمكن المستفيد من استعراض بياناته الصحية فيما يخص الحصول على جرعات لقاح كورونا حيث تتغير حالته في خانة الحالة الصحية إلى “محصن”.

وأوضح المهندس عبدالله العيسى في تصريحات سابقة لـ”متابعات الخليج 365” أن حالة محصن تعني أن الشخص حصل على الجرعة الثانية من اللقاح وهذا لا يعني بأي حال من الأحوال تجاهل الإجراءات الاحترازية والوقائية التي أقرتها وزارة الصحة.

وتابع:” الجواز الصحي خدمة مهمة وهي مشتركة بين الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا” وبين وزارة الصحة، وسيكون لها العديد من الاستخدامات المستقبلية، لكن في الوقت الحالي تتضمن بيانات جرعات كورونا.

متى تظهر حالة محصن ؟

وسابقًا أعلنت وزارة الصحة أنه ستظهر حالة “محصّن” من خلال خاصية الجواز الصحي في تطبيق توكلنا بعد تلقي الجرعة الثانية من لقاح كورونا (كوفيد-١٩).

وأوضح وزير الصحة توفيق الربيعة ،في تصريحات سابقة أن خدمة الجواز الصحي ستوفر خدمات للاستفادة منها لجميع الجهات المختصة لمعرفة من حصل على لقاح فيروس كورونا وبالتالي الاطمئنان على تحقيق المستهدفات.

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