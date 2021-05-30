متحدث الصحة: شهادة فحص كورونا شرط أساسي لإتمام السفر

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-30

متابعات الخليج 365 - الرياض

أوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، عن إجراءات الفحص المخصص للسفر وطريقة حصول الراغبين في السفر على شهادة فحص كورونا المتممة لإجراء السفر.

شهادة فحص كورونا وشروط السفر:

وقال الدكتور محمد العبدالعالي، خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم، لمن يرغبون في السفر، حال طلب الدول المتوجهين إليها يجب وجود شهادة فحص فيروس كورونا وعليك التوجه إلى مختبرات القطاع الخاص المعلنة والمنوه عنها في موقع وقاية.

وأضاف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، قائلًا:” يمكنك الحصول على تلك الشهادة من المختبرات المعلن عنها مسبقًا في وقاية وتقديمها لاستيفاء شروط السفر”.

وسابقًا جدد تطبيق توكلنا التذكير بخطوات حجز موعد فحص كورونا للتابعين، وذلك في إطار الجهود المبذولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وجاءت خطوات حجز موعد فحص كورونا عبر تطبيق توكلنا كالتالي:

1_ اختر التابع.

2_ التقييم الصحي.

3_ اختر الموقع.

4_ يظهر كود الموعد.

فحص كورونا:

وسابقًا أوضحت وزارة الصحة الفرق بين الفحص الخاص بفيروس كورونا المستجد وفحص الأجسام المضادة.

وقالت الوزارة، في تغريدة سابقة عبر حسابها “الصحة 9374″، إن الفحص المستخدم للكشف عن الإصابة الحالية بفيروس كورونا يتم عن طريق تحليل (PCR)، وذلك بأخذ مسحة من الجهاز التنفسي العلوي.

وتابعت وزارة الصحة، أن هناك فحصًا قد يستخدم في بعض المنشآت للكشف عن الإصابة بعدوى سابقة بالفيروس، يتم عن طريق تحليل الأجسام المضادة للفيروس.

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