شكرا لقرائتكم الدفاع المدني يستذكر الشهيد السبيعي بعد 34 عامًا على استشهاده ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-30
وتفاعل كثير من مستخدمي موقع التواصل “تويتر” الشهيد السبيعي بعبارات الدعاء والرحمة لكافة الشهداء.
الدفاع المدني يستذكر الشهيد السبيعي بعد 34 عامًا على استشهاده
متابعات الخليج 365 - الرياض
أحيا الدفاع المدني الذكرى الرابعة والثلاثون لاستشهاد جندي أول مجري السبيعي، الذي استشهد أثناء مهام عمله عام 1408 هجرية.
الدفاع المدني يُحيي ذكرى استشهاد مجري السبيعي:
ونعى الدفاع المدني عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، الشهيد مجري السبيعي بالقول: “استشهد في مثل هذا اليوم من عام 1408هـ جندي أول / مجري السبيعي أثناء أداء مهام عمله، تغمده الله بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته”.
وتفاعل كثير من مستخدمي موقع التواصل “تويتر” الشهيد السبيعي بعبارات الدعاء والرحمة لكافة الشهداء.
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