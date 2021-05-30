الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-30

الدفاع المدني يستذكر الشهيد السبيعي بعد 34 عامًا على استشهاده

متابعات الخليج 365 - الرياض

أحيا الدفاع المدني الذكرى الرابعة والثلاثون لاستشهاد جندي أول مجري السبيعي، الذي استشهد أثناء مهام عمله عام 1408 هجرية.

الدفاع المدني يُحيي ذكرى استشهاد مجري السبيعي:

ونعى الدفاع المدني عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، الشهيد مجري السبيعي بالقول: “استشهد في مثل هذا اليوم من عام 1408هـ جندي أول / مجري السبيعي أثناء أداء مهام عمله، تغمده الله بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته”.

وتفاعل كثير من مستخدمي موقع التواصل “تويتر” الشهيد السبيعي بعبارات الدعاء والرحمة لكافة الشهداء.

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