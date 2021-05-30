متحدث الصحة: لقاح كورونا آمن والفيروس يؤدي للأمراض الشديدة والوفاة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-30

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعاد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي التذكير بضرورة أخذ لقاح كورونا، مؤكدًا مدى فاعلية وأمان اللقاح في مواجهة العدوى بالفيروس.

وقال المتحدث الرسمي، في مؤتمر صحفي عقد اليوم، اللقاحات باختصار آمنة وفعالة وضرورية للحماية، في مقابل أن الفيروس خطير ويؤدي إلى أمراض شديدة وإلى الوفاة وشدد الدكتور محمد العبدالعالي، على أهمية تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

لقاح كورونا في السعودية

وكانت الصحة أوضحت في وقت سابق أن اللقاحات المعتمدة من وزارة الصحة في المملكة فهي 4 لقاحات فقط وهي؛ لقاح أسترازينيكا، لقاح فايزر، ولقاح جونسون آند جونسون إضافة إلى لقاح موديرنا، وأضافت أنه في حال اعتماد أي لقاح آخر سيعلن عنه في حينه عبر القنوات الرسمية المعتمدة.

وقالت الوزارة إن لقاحي كورونا أسترازينيكا وفايزر يقدمان حاليًا عبر مراكز اللقاحات المتوفرة في تطبيق صحتي، أما لقاحا جونسون آند جونسون وموديرنا فهما معتمدان حاليًا من قبل وزارة الصحة للمطعمين خارج المملكة”.

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