FUKI أفضل لاعب في الدوري السعودي الإلكتروني OVERWATCH

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-30

متابعات الخليج 365 - الرياض

انتهت بالأمس مجريات البطولة الرابعة من الدوري السعودي الإلكتروني والذي بلغ به الحماس أشده حيث تواجه بالنهائي نادي Falcons Esports مع نادي Esports 01 فقد تقدم أولًا نادي 01 Esports بنتيجة 2-0 ثم لحق به بعد أن كان متخلفًا عنه نادي Falcons Esports وقلب النتيجة والموازين لصالحه بنتيجة 3-2 يحصد بطولته الأولى وقد أتت تدريباتهم المتفانية ثمارها.

نتائج بطولة Overwatch

وقد توج بلقب أفضل لاعب في بطولة Overwatch اللاعب عواد الصبحي الملقب بـ Fuki نظير الجهد الذي بذله في تحقيق ناديه للقب البطولة الذي أشاد بجهوده منافسوه قبل مشجعي ناديه، وقد حصل على المركز الثالث نادي TUWAIQ Esports Club.

وقد فتح الدوري بوابات الحضور لعدد محدود من الجماهير في الدوري السعودي الإلكتروني وذلك لأول مرة منذ انطلاقه وذلك بسبب جائحة كورونا. واشترط للحضور أن يكون محصّنًا أو محصّنًا متعافيًا أو محصّنًا بجرعة واحدة، وكذلك يشترط إبراز تطبيق توكلنا والالتزام بالإجراءات الاحترازية. ويأتي هذا القرار تباعًا لقرار وزارة الرياضية بعودة حضور الجماهير في الملاعب والمنشآت الرياضية.

حضور جماهيري لافت

وتعليقًا على هذه الدورة قال الرئيس التنفيذي للاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية تركي الفوزان: إننا في الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية سعيدون بعودة الجماهير للحضور وعودة الحماس لأجواء الدوري بشكل أكبر ويسعدنا أن يرى الجماهير حجم الجهد الذي بُذل بإقامة المسرح والمكان المقام به الدوري السعودي الإلكتروني.

أما المشجعان عبدالكريم العبدلي وخالد العبدلي اللذين تكبدا عناء السفر من محافظة القريات في منطقة الجوف لحضور الدوري رغم المشاق فقالا: نحن سعيدان بما نراه في مقر الدوري إن ما رأيناه أكبر مما كنّا نتوقع وسعادتنا الأكبر أن نرى رياضتنا الإلكترونية المفضلة Overwatch تصل فيها المنافسة إلى هذا الحد وأن نرى تمكين اللاعبين فيها من اللعب تحت مظلة الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية.



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