شروط وأحكام باقات الحجر الصحي المؤسسي على تذاكر الخطوط السعودية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-30

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشفت الخطوط السعودية عن توفير باقات الحجر الصحي المؤسسي للقادمين إلى المملكة، والمقدمة من “عطلات السعودية”، وتشمل الباقات حجز تذاكر الطيارة شاملًا الفنادق وفحص كورونا PCR، والمواصلات.

باقات الحجر الصحي المؤسسي:

وأفصحت الخطوط السعودية عبر موقعها الإلكتروني أن توفير هذه الباقات وحجزها يأتي وفقًا للشروط التالية:

1- للحصول على باقات الحجر الصحي يجب أن يكون لدى الضيف رمز سجل اسم المسافر من الخطوط الجوية السعودية صالح للاستخدام، وحجز صالح ولا يمكن الاستفادة منه إلا إذا تم حجز تذكرة الطيران من الخطوط الجوية السعودية.

2-الحصول على التصاريح، والأذونات المطلوبة، إن لزم الأمر.

3- تخضع الشروط والإجراءات للتحديث بشكل مستمر ودون إشعار مسبق.

4- يجب على المسافرين التحقق من أحدث المعلومات حول الشروط والإرشادات المطلوبة للسفر من المصادر الرسمية والمصرح لها قبل السفر.

5- سيحصل الضيوف على فحصين لكورونا “كوفيد-19” عند الوصول وقبل المغادرة.

6- يرجى التأكد من قراءة وفهم الشروط والأحكام، إذ إن جميع الباقات غير قابلة للاسترداد، وفقًا للموقع الرسمي للخطوط الجوية السعودية.

ضوابط الحجر المؤسسي:

وكان مصدر مسؤول في وزارة الداخلية، صرح في وقت سابق بأنه في ظل الجهود الكبيرة التي تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين، للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد – 19)، وبناءً على ما رفعته الجهات الصحية المختصة في المملكة العربية السعودية، فقد تقرر تطبيق إجراءات الحجر الصحي المؤسسي على جميع القادمين إلى المملكة من الدول التي لم يتم تعليق القدوم منها.

شارك الخبر