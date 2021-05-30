متحدث الصحة : المناعة المكتسبة بعد الإصابة بحاجة إلى تنشيط

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-30

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي أن المناعة التي يكتسبها مصاب كورونا بعد التعافي تحتاج إلى تنشيط من خلال اللقاح خلال 6 أشهر من التعافي.

وجدد متحدث الصحة التأكيد على أن اللقاحات آمنة وفعالة وضرورية للحماية، مشيرًا إلى أن الفيروس خطير ويؤدي إلى أمراض شديدة وإلى الوفاة.

وتابع المتحدث الرسمي : اللقاحات تحمينا -بعد الله- من الإصابة بالفيروس، وهي تحمي بشكل كبير من اكتساب العدوى، وتحمي بنسبة تصل إلى 100 % من الوفاة بعد تحقق المناعة العالية من تلقي اللقاح.

حالات كورونا الجديدة

وكشفت وزارة الصحة عن تسجيل (907) حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، كما أعلنت عن تعافي (1201) حالة، كما تم تسجيل (13) وفيات جديدة، وبذلك يصل إجمالي الحالات المؤكدة في السعودية إلى (449191) حالة، فيما وصل إجمالي المتعافين إلى (432138) حالة.

لقاح كورونا في السعودية

وكانت الصحة أوضحت في وقت سابق أن اللقاحات المعتمدة من وزارة الصحة في المملكة فهي 4 لقاحات فقط وهي؛ لقاح أسترازينيكا، لقاح فايزر، ولقاح جونسون آند جونسون إضافة إلى لقاح موديرنا، وأضافت أنه في حال اعتماد أي لقاح آخر سيعلن عنه في حينه عبر القنوات الرسمية المعتمدة.

وقالت الوزارة إن لقاحي كورونا أسترازينيكا وفايزر يقدمان حاليًا عبر مراكز اللقاحات المتوفرة في تطبيق صحتي، أما لقاحا جونسون آند جونسون وموديرنا فهما معتمدان حاليًا من قبل وزارة الصحة للمطعمين خارج المملكة”.

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