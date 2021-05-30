شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. مواطن يروي قصة زراعته الذرة الملونة في الأحساء والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف المواطن المزارع جعفر السالم، عن قصة زراعة الذرة الملونة في الأحساء شرق المملكة.

وقال جعفر السالم، إنه بدأ قبل 5 سنوات في زراعة الذرة الملونة، حيث بدأ بلونين السكري والبرتقالي، وبعد أن اعتمدها، توسع في الألوان بعد القيام بعملية تهجين لها، حيث أصبح ينتج الألوان الرماني والأسود، والأحمر، والكوكتيل، والعنابي.

وأشار إلى أن التهجين أمر طبيعي، حيث يتمكن كل ثلاثة إلى أربعة أعوام من إنتاج صنف جديد، وتعهد بأكثر من صنف خلال الأعوام المقبلة.