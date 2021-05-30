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شاهد.. مواطن يروي قصة زراعته الذرة الملونة في الأحساء

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف المواطن المزارع جعفر السالم، عن قصة زراعة الذرة الملونة في الأحساء شرق المملكة.

وقال جعفر السالم، إنه بدأ قبل 5 سنوات في زراعة الذرة الملونة، حيث بدأ بلونين السكري والبرتقالي، وبعد أن اعتمدها، توسع في الألوان بعد القيام بعملية تهجين لها، حيث أصبح ينتج الألوان الرماني والأسود، والأحمر، والكوكتيل، والعنابي.

وأشار إلى أن التهجين أمر طبيعي، حيث يتمكن كل ثلاثة إلى أربعة أعوام من إنتاج صنف جديد، وتعهد بأكثر من صنف خلال الأعوام المقبلة.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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