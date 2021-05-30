شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. الجهات المختصة تتحرك لضبط ناشري مقاطع فيديو خادشة للحياء لحفل ضم مشاهير والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

تعمل الجهات المختصة في المملكة على ضبط من شارك ونشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة لحفل ضم عدد من مشاهير التواصل الاجتماعي .

وكانت المقاطع المصورة، وفقا لما ذكرته مصادر لقناة الإخبارية"، أوضحت حضور عددًا من الراقصات في الحفل مما أحدث موجة غضب على مواقع التواصل الاجتماعي.

كما شهد الحفل تجاوز للعدد المسموح به من قبل وزارة الداخلية للتجمعات مع غياب الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

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