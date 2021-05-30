شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. الصحة: الترويج للشائعات عن لقاحات كورونا يسبب خطرًا على الآخرين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد الدكتور محمد العبد العالي، المتحدث باسم وزارة الصحة ، خطورة الترويج للشائعات المرتبطة بلقاحات كورونا.

وقال "العبدالعالي" في مؤتمر صحفي بثته قناة "الإخبارية": "ما ينشروه عبر مواقع التواصل من معلومات مغلوطة أو أكاذيب ناتجة عن جهل أو انتقائية أو الدخول في أوهام يتم تبنيها ونشرها".

وأضاف: "من يروج الإشاعات عن لقاحات كورونا يسبب خطرًا على الآخرين من حوله وقد يتسبب بعدم الوصول للمناعة المجتمعية، والإصابة بفيروس كورونا خطرة وليس كما يروج البعض أنها هينة".

وعن لقاح فيروس كورونا، أكد متحدث الصحة أن اللقاحات تحمي من اكتساب العدوي وفي حالة اكتسابها تحمي من الوقوع في المرض الشديد فهو يمنع بنسبة عالية من حصول الوفاة.

وأشارة لضرورة تنشيط المناعة المكتسبة بعد الإصابة لأن هذا يتعلق بعدة عوامل خاصة بالإنسان؛ لذا الحصول على اللقاح بعد 6 أشهر من التعافي ضروري لتنشيط المناعة.