شكرا لمتابعة خبر عن "أبشر" تجيب عن أبرز الأسئلة استفسارًا بخصوص خدمات المنصة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أجابت منصة "أبشر" عن أبرز الأسئلة الأكثر استفسارًا بخصوص خدمات المنصة.

وجاءت الأسئلة التي أجابت عليها المنصة كالتالي:

- ماهي شروط إصدار سجل الأسرة للأمهات ؟

1- أن تكون سعودية الجنسية.

2- أن تكون المتقدمة مسجلة في العنوان الوطني (واصل).

3 - حالة مقدمة الطلب "متزوجة، مطلقة، أرملة".

4- يوجد لدي مقدمة الطلب فرد أسرة واحد على الأقل.

- ماذا تتيح لي خدمة تواصل في منصة أبشر؟

هي خدمة إلكترونية جديدة تمكن الفرد من تقديم طلب إلى قطاع الجوازات والاستعلام عن الطلبات المقدمة في حال عدم تمكن الفرد من تنفيذها إلكترونيًا.

- كيف يتم تفويض شخص لاستلام بطاقة الهوية الوطنية من خلال منصة أبشر؟

يتم ذلك بعد تسجيل الدخول على حسابك في منصة أبشر ثم اختيار التفاويض.

- تفويض مراجعة القطاعات.

- إصدار تفويض مراجعة قطاع ثم اختيار الأحوال المدنية.

- استلام بطاقة الهوية الوطنية وإكمال إجراءات التفويض.

- كيف يتم طلب توصيل الجواز بعد الإصدار إلى العنوان الوطني ؟

يتم ذلك بعد تسجيل الدخول على حسابك في منصة أبشر ثم اختيار خدمات من قائمة خدماتي.

- توصيل الوثائق بالبريد.

- طلب توصيل وثيقة ثم اختيار العنوان الوطني (واصل) ليتم توصيلها للعنوان المسجل.