شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. متحدث الصحة: منحنى كورونا في المملكة متذبذب ونحذر من الشائعات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور محمد العبد العالي، إن الوزارة تواصل مراقبة منحنى الإصابات المتعلقة بفيروس كورونا.

وأبدى، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم بشأن مستجدات فيروس كورونا الجديد، أمله أن ينخفض معدل الإصابات بالفيروس، لافتا إلى أن ذلك يتحقق من خلال أمرين هما الإقبال على أخذ اللقاح المضاد للفيروس، والالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية.

وأضاف أن الإصابة بفيروس كورونا يعد شئ خطر، داعيًا إلى عدم تصديق من ينقل المعلومات الخاطئة، والحذر من الشائعات، مؤكدًا أن الأكاذيب تُشكل خطر على المجتمع.