شكرا لمتابعة خبر عن «الصحة»: تسجيل 907 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، عن تسجيل 907 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد توزعت في مختلف مناطق المملكة.

وكشفت الوزارة، عن تسجيل 1201 حالة تعافي جديدة ليصل إجمالي المتعافين إلى 432,138 حالة، فضلًا عن تسجيل 13 حالة وفاة ليصل إجمالي الوفيات إلى 7347 حالة وفاة.

وأوضحت الوزارة، أن منطقة الرياض سجلت اليوم أعلى عدد إصابات بفيروس كورونا بعدما سجلت 258 إصابة جديدة.