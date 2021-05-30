شكرا لمتابعة خبر عن هيئة الزكاة توضح مراحل مبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):كشفت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عن مراحل مبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية لتخفيف الآثار الاقتصادية على القطاع الخاص.
واوضحت الهيئة أن المرحلة الأولى بدأت من 1يناير إلى 31 مارس 2021 والاعفاء بنسبة 100% , والمرحلة الثانية من 1 أبريل إلى 31 مايو و الإعفاء بنسبة 75% ، المرحلة الثالثة (لم تبدأ) تبدأ 1 يونيو وتنتهي 30يونيو و نسبة الاعفاء 59%.
وأضافت أن الضرائب المشمولة ضريبة الدخل على المنشآت الأجنبية ، وضريبة الاستقطاع ، وضريبة القيمة المضافة ، والضريبة الانتقائية.