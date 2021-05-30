شكرا لمتابعة خبر عن هيئة ‎الزكاة توضح مراحل مبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت هيئة ‎الزكاة والضريبة والجمارك عن ‏مراحل مبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية لتخفيف الآثار الاقتصادية على القطاع الخاص.

واوضحت الهيئة أن المرحلة الأولى بدأت من 1يناير إلى 31 مارس 2021 والاعفاء بنسبة 100% , والمرحلة الثانية من 1 أبريل إلى 31 مايو و الإعفاء بنسبة 75% ، المرحلة الثالثة (لم تبدأ) تبدأ 1 يونيو وتنتهي 30يونيو و نسبة الاعفاء 59%.

وأضافت أن الضرائب المشمولة ضريبة الدخل على المنشآت الأجنبية ، وضريبة الاستقطاع ، وضريبة القيمة المضافة ، والضريبة الانتقائية.