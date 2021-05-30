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«الصحة»: لقاح كورونا متاح للمواطنين ولحاملي هوية مقيم سارية المفعول فقط

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الرياض - محمد عبدالله - المناعة الطبيعية المكتسبة بعد الإصابة بالفيروس تستلزم التنشيط

قالت وزارة الصحة: إن لقاح متاح حتى الآن للمواطنين وللمقيمين حاملي هوية مقيم سارية المفعول فقط.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، في كلمته خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم، حول مستجدات كورونا، إن المناعة الطبيعية المكتسبة بعد الإصابة بكورونا تستلزم التنشيط؛ لذا يتم تطعيم المتعافين بجرعة واحدة بعد 6 أشهر.

وعددت وزارة الصحة فوائد لقاح فيروس كورونا، مشيرة إلى أنها تحمي الشخص بشكل كبير في حال اكتساب العدوى.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، في كلمته خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم، حول مستجدات كورونا، إن لقاحات كورونا تحمي الشخص بشكل كبير في حال اكتساب العدوى، وتحدّ من الحاجة إلى العناية المركزة، مؤكدًا أنها تمنع الوفاة بنسبة 100%.

وأشارت وزارة الصحة إلى أن الإصابة بفيروس كورونا خطرة وليست كما يروج البعض بأنها هيّنة.

وقال متحدث الصحة، إن فيروس كورونا من الأوبئة التي تنتشر بسرعة، وتتسبب بالدخول في حالات حرجة وإلى الوفيات.

وأكد استمرار رصد منحنى الإصابات بفيروس كورونا في المملكة، مشيرًا إلى أن الجائحة لازالت مستمرة، فيما تسجل بعض دول العالم موجات وارتفاعات في الإصابات.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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