جامعة الملك سعود للعلوم الصحية: «التحصين» شرط الدخول إلى المقرات

أكّدت جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، اليوم الأحد، أنّ الدخول إلى مقرات الجامعة يستلزم أن يكون الشخص محصنًا ابتداءً من الأحد ٢٢ ذو الحجة ١٤٤٢هـ الموافق ١ أغسطس 2021، مشيرة إلى أنَّ ذلك يأتي تماشيًا مع قرارات القيادة الرشيدة.

وقالت الجامعة عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر: «تماشيًا مع قرارات قيادتنا الرشيدة، فإننا ننوَّه إلى أن الدخول إلى مقرات الجامعة يستلزم أن يكون الشخص محصنًا ابتداءً من الأحد ٢٢ ذو الحجة ١٤٤٢هـ الموافق ١ أغسطس ٢٠٢١" .

وكان مصدر مسؤول في وزارة الداخلية، صرّح في 18 مايو الجاري بأنه تقرر اشتراط التحصين ـ المعتمد من وزارة الصحة ـ ابتداءً من يوم الأحد 22 ذي الحجة 1442هـ الموافق 1 أغسطس 2021م، وذلك فيما يتعلق بدخول أي منشأة تعليمية حكومية أو خاصة.

كما تقرر عودة التعليم حضوريًا للمعلمين والمعلمات، وأعضاء هيئات التدريس والتدريب في الجامعات والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وتتفق وزارتا (الصحة، والتعليم) على تحديد فئات الطلاب العمرية المستهدفة، مع استخدام تطبيق «توكلنا» للتأكد من حالة التحصين للمواطنين والمقيمين.

وتصدر الجهات المعنية، كلّ فيما يخصه، بيانات توضيحية لآلية تنفيذ ما ورد في البنود أعلاه، مشتملة على الضوابط والشروط ذات الصلة، وشدّد المصدر على ضرورة التزام الجميع بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وعدم التهاون في تطبيق الاشتراطات الصحية، من التباعد الاجتماعي، ولبس الكمامة، وتطهير الأيدي بشكل مستمر، والالتزام بالبروتوكولات المعتمدة.

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