بالصور.. إغلاق 3 ورش صناعية مخالفة بالطائف

نفذت أمانة الطائف حملة ميدانية على الورش الفنية والصناعية بالمنطقة الصناعية بالطائف، وذلك لمتابعة التزامها بالإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية، وتعزيزًا لجهود تحسين المشهد الحضري.

وأوضحت وكالة الخدمات والبلديات الفرعية أنَّ الفرع بلدية شرق الطائف الفرعية نفذت برنامجًا مكثفًا لرصد المخالفات المتعلقة بالتشوه البصري بكافة الورش الصناعية والتوجيه بمعالجتها فوريًا، وأغلقت الفرق الرقابية 3 ورش مخالفة لم تتقيد بالإجراءات الوقائية والاحترازية بالإضافة الى تشويهها للمظهر العام والعمل خارج نطاق الورشة، بالإضافة الى عمل بعضها دون ترخيص نظامي.

وبيَّنت الأمانة أنَّ الجولات تهدف الى رفع كفاءة الامتثال بالإجراءات الوقائية، والتقيد باللوائح والتعليمات البلدية، بالأنشطة الصناعية، والعمل على تحسين بيئات العمل في الورش، وإزالة الملوثات البصرية، ومنع التجاوزات والمخالفات بهذه المرافق.

وكانت الأمانة قد أزالت اعدادًا كبيرة من السيارات التالفة والهياكل الخربة من محيط المنطقة الصناعية خلال الفترة الماضية من العام الجاري، وحثت الورش الفنية على عدم العمل خارج نطاق الورشة، والالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية حتى لا تتعرض للأنظمة الجزائية في حال المخالفة.

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