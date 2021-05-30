أخبار السعودية اليوم.. «الأمن البيئي» يوقف 60 مواطنًا و84 مقيمًا لارتكابهم مخالفات رعي.. وضبط 10 آلاف جهاز طبي مستعمل قبل تحضيرها وبيعها في الرياض

ترصد «صحيفة عاجل» أهم أخبار السعودية، اليوم الأحد الموافق 30مايو 2021 منها: «الأمن البيئي» يوقف 60 مواطنًا و84 مقيمًا لارتكابهم مخالفات رعي، و ضبط 10 آلاف جهاز طبي مستعمل قبل تحضيرها وبيعها في الرياض، وسحب رعدية وسماء غائمة على مناطق عدّة بالمملكة.

«الأمن البيئي» يوقف 60 مواطنًا و84 مقيمًا لارتكابهم مخالفات رعي

أوقفت القوات الخاصة للأمن البيئي (144) مخالفًا لنظام البيئة، منهم (60) مواطنًا و(84) مقيمًا من الجنسيات السودانية والنيبالية والهندية والبنجلادشية واليمنية والباكستانية، ارتكبوا مخالفات رعي (3659) رأسًا من الإبل و(1923) رأسًا من الأغنام في أماكن يمنع فيها الرعي في عدد من مناطق المملكة.

بالصور.. ضبط 10 آلاف جهاز طبي مستعمل قبل تحضيرها وبيعها في الرياض

أغلقت الهيئة العامة للغذاء والدواء مستودعًا مخالفًا في الرياض، يخزن قرابة 10 آلاف جهاز طبي مستعمل لتحضيرها وإعدادها لإعادة بيعها ودخولها إلى أسواق الأجهزة الطبية.

طقس الأحد.. سحب رعدية وسماء غائمة على مناطق عدة بالمملكة

توقَّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الأحد، سماءً غائمة جزئيًا، والفرصة مهيَّأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مرتفعات جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة تمتد إلى أجزاء من وسط المملكة.

«الضمان الصحي» يوضح أساليب الاحتيال وإساءة الاستخدام في التأمين الطبي

أوضح مجلس الضمان الصحي التعاوني طرق الاحتيال والإهمال وإساءة الاستخدام في التأمين الطبي من قبل المستفيدين.

«الطيران المدني» تدعو القادمين للسعودية إلى الاطلاع على إجراءات الحجر المؤسسي

دعت الهيئة العامة للطيران المدني اليوم الأحد، القادمين إلى المملكة إلى الاطلاع على الدليل الإرشادي للمسافرين من غير المواطنين السعوديين والفئات المستثناة غير المحصّنين والقادمين من الدول التي لم يُعلق القدوم منها، متمنية للجميع رحلة آمنة.

«أمانة الأحساء» تطرح 50 فرصة استثمارية تنموية وخدمية

طرحت أمانة الأحساء 50 فرصة استثمارية تنموية وخدمية عبر منصة الاستثمار البلدي "فرص" خلال الربع الثاني من العام الحالي 2021م.

«العدل»: لا حاجة لأصل الصك الورقي عند تحديثه في النظام الإلكتروني

وجّه وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، بعدم طلب أصل صك الملكية العقارية الورقي أو أي أصول لوثائق ورقية لغرض تحديث الصك، والاكتفاء بصور الوثائق المرفوعة من قبل المستفيد عبر بوابة الوزارة على رابط الخدمة aqari.moj.gov.sa/du .

الوزير آل الشيخ و«رئيس هيئة التقويم» يبحثان آلية لتطوير منظومة التعليم

بحث وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ مع رئيس مجلس إدارة هيئة التقويم والتدريب الدكتور خالد السبتي، آلية تنسيق جهود ومهام ومسؤوليات لجان العمل المشتركة الهادفة لتطوير منظومة التعليم، وتجويد مخرجاته.

بدء استقبال طلبات القبول للماجستير في 14 برنامجًا بـ«جامعة نجران»

بدأت جامعة نجران ممثلة في عمادة الدراسات العليا اليوم الأحد، استقبال طلبات القبول في 14 برنامجًا للماجستير للعام الجامعي 1443هـ، ويستمر حتى الـ ٢٩ من الشهر الجاري، عبر الرابط اضغط هنا:

«أمانة تبوك» تغلق 59 منشأة مخالفة للإجراءات الاحترازية خلال أسبوع

نفذت أمانة منطقة تبوك خلال الأسبوع الماضي 9979 جولة رقابية وتفتيشية على المحلات التجارية والمنشآت الغذائية وأسواق النفع العام، وذلك ضمن جهودها في تكثيف الجانب الرقابي لتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة "كورونا" وخططها الوقائية لضمان سلامة المجتمع.

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