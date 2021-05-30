أمانة جدة تغلق 114 منشأة وتكثف الرقابة على الواجهات البحرية

كثّفت أمانة محافظة جدة بمشاركة الجهات المعنية خلال اليومين الماضيين جهودها الرقابية في متابعة امتثال الإجراءات الاحترازية على الواجهات البحرية عبر حملات الرقابة وأعمال النظافة والتعقيم، لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث أجرت الفرق الميدانية 359 جولة رصدت خلالها 64 مخالفة وأغلقت 22 موقعًا.

وبيَّنت الأمانة أنها وضعت خططًا ميدانية لتشمل واجهات جدة البحرية في (الكورنيش الشمالي وشاطئ السيف وممشى شارع فلسطين والكورنيش الأوسط)، مستعينة بالآليات والمعدات اللازمة لتنظيف المواقع على فترات منتظمة، بالإضافة لتنفيذ أعمال تعقيم مكثفة في مختلف المرافق الخاصة بأماكن الجلوس وألعاب الأطفال، وتعقيم الحاويات المخصصة للنفايات.

وفي ذات السياق واصلت أمانة جدة وبلديات المحافظات التابعة لها جولاتها الميدانية على المنشآت التجارية لمتابعة امتثالها للإرشادات والتدابير الاحترازية وذلك بواقع 7591 جولة رقابية مشتركة مع الجهات المعنية والتي أسفرت عن رصد 240 مخالفة وإغلاق 114 منشأة مخالفة.

وأكَّدت أمانة جدة مواصلة الجهود الميدانية المشتركة مع الشؤون الصحية والجهات الأمنية في الأسواق والواجهات البحرية والمرافق العامة لمتابعة امتثال الإرشادات والتدابير الوقائية الصحية للحد من انتشار الفيروس لا سيما خلال هذه الفترة التي تشهد إقبالًا متزايدًا من السكان والزائرين، مثمنة دور الجميع في امتثال الإجراءات الاحترازية والإبلاغ عن أي مخالفات عبر مركز البلاغات 940 أو تطبيق بلدي على الهواتف المحمولة.