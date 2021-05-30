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الشؤون الإسلامية تعيد فتح 6 مساجد بعد تعقيمها وإغلاقها مؤقتًا

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الرياض - محمد عبدالله - في منطقتي القصيم والرياض

أعادت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد افتتاح 6 مساجد، اليوم الأحد، بعد إخلائها مؤقتًا وتعقيمها في منطقتين. 

وبذلك يصل مجموع ما تم الانتهاء من تعقيمه واكتمال جاهزيته خلال 113 يومًا 1425 مسجدًا، وذلك في إطار الحرص على سلامة المصلين، وفقًا لوزارة الشؤون الإسلامية.

وأوضحت الوزارة أن المساجد التي جرى تعقيمها احترازيًا وإعادة فتحها هي أربعة مساجد بمنطقة القصيم، ومسجدين بمنطقة الرياض.  

 وبينت وزارة الشؤون الإسلامية أن تلك الإجراءات المتخذة هي لمزيد من الحرص على سلامة المصلين، إضافة لعمليات النظافة والصيانة المستمرة للمساجد كافة.

ودعت الوزارة المصلين ومنسوبي المساجد إلى الالتزام بالإجراءات الاحترازية وتحقيق التباعد الجسدي لسلامتهم. 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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