أمانة جدة تعلن 24 مرشحًا لانتخابات طوائف المهن

أعلنت أمانة محافظة جدة أسماء المرشحين المعتمدين لمنصبي رئيس ونائب رئيس طائفة لعدد 15 مهنة، والتي سيجرى التصويت للمرشحين عليها عن طريق الاقتراع الإلكتروني في يوم الـ 26 من ذي القعدة القادم.

وأوضح مدير عام خدمة المجتمع في الأمانة ماجد بن عمر السلمي أنَّ قائمة المرشحين تضمنت 15 مرشحًا لمنصب رئيس طائفة و 9 مرشحين لمنصب نائب رئيس، وذلك للمهن التالية:

(طائفة دلالي سوق الخضار والفاكهة– طائفة دلالي وصيادي الأسماك بجدة- دلالي وصيادي الأسماك بثول– طائفة دلالي أسواق الأنعام– طائفة مهنة أصحاب المعارض ودلالي السيارات– طائفة دلالي أسواق الإبل– مهنة مكاتب ودلالي العقار – طائفة مهنة الحراجات المعتمدة– طائفة محلات تشاليح السيارات– دلالي أسواق الأعلاف– طائفة مهنة قوارب النزهة والدبابات البحرية– طائفة رجيع الدوائر الحكومية – طائفة محلات العسل– طائفة محلات السكراب– طائفة مهنة محلات الطباخين).