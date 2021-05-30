خالد الفيصل يرأس اجتماع تطوير الخدمات فى مدن ومحافظات مكة

رأس مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، فى مقر الإمارة بجدة اليوم، اجتماعا، بحضور أمناء العاصمة المقدسة وجدة والطائف، ومدير فرع وزارة النقل فى المنطقة.

وجرت، خلال الاجتماع، مناقشة تطوير الخدمات فى مدن ومحافظات المنطقة، إلى جانب تطوير مداخل المدن الرئيسة، على أن تعكس الهوية المعمارية لكل مدينة. وتطرق الاجتماع إلى مشاريع وزارة النقل الهادفة لتطوير منظومة النقل فى محافظات المنطقة.