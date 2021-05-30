رأس مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، فى مقر الإمارة بجدة اليوم، اجتماعا، بحضور أمناء العاصمة المقدسة وجدة والطائف، ومدير فرع وزارة النقل فى المنطقة.
وجرت، خلال الاجتماع، مناقشة تطوير الخدمات فى مدن ومحافظات المنطقة، إلى جانب تطوير مداخل المدن الرئيسة، على أن تعكس الهوية المعمارية لكل مدينة. وتطرق الاجتماع إلى مشاريع وزارة النقل الهادفة لتطوير منظومة النقل فى محافظات المنطقة.
كانت هذه تفاصيل خبر خالد الفيصل يرأس اجتماع تطوير الخدمات فى مدن ومحافظات مكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.