تعليم تبوك تصرف مستحقات للطلبة والموظفين

بدأت إدارة التعليم فى «تبوك» فى صرف إعانات ومكافآت الطلاب والطالبات بمدارس المنطقة، ونهاية الخدمة للموظفين، التي بلغت 8.124.307 ريالات، وذلك لمايو 2021. وأفاد مدير الشؤون المالية بإدارة تعليم المنطقة، عبدالله البلوي، أن هذه الإعانات والمكافآت تشمل المستفيدين من الطلاب والطالبات بمختلف المراحل التعليمية بكل فئاتها، بالإضافة للمدارس النائية وتحفيظ القرآن الكريم، والتربية الخاصة والاغتراب، وإعانة أبناء المعلمين المتوفين، ومكافآت نهاية الخدمة للموظفين.



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