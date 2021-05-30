2.1 مليار تكلفة مشروعات البيئة والمياه والزراعة الجديدة بالشرقية

دشن أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز في الإمارة اليوم، بحضور وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، عددًا من المشروعات التنموية بالمنطقة، كما أسس سموه إلى مشروعات أخرى.

ونوه أمير المنطقة بما تقدمه القيادة الحكيمة من دعم واهتمام لأهالي المنطقة وسائر أرجاء دوت الخليج خدمة للمواطنين، مشيراً إلى أن هذه المشروعات تسهم في توفير الخدمة وتطبيق مفهوم جودة الحياة.

وشملت المشروعات 24 مشروعاً بتكلفة 2.1 مليار ريال، منها مشروعات لخدمات المياه بقيمة 881.707.598 ريالاً، لمدينة الدمام ومحافظات حفر الباطن والأحساء والقطيف والخفجي وقرية العليا والنعيرية ورأس تنورة والجبيل والخبر.