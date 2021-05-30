نتائج أول اختبار أول رخصة مهنية للمعلمين والمعلمات

تُصدر هيئة تقويم التعليم والتدريب في السعودية ، اليوم الأحد، نتائج اختبار أول رخصة مهنية وإصدار الرخص للمعلمين والمعلمات، وفقاً للجدول الزمني المُعد من الهيئة.

ويعد اختبار الرخصة المهنية، أحد الأدوات التي تساهم في رفع جودة أداء المعلمين، وتحسين قدراتهم ومهاراتهم، والتأكد من أنهم يمتلكون الكفاءة المطلوبة لأداء مهنة التعليم.

ويُعد الاختبار متطلبًا للحصول على الرخصة المهنية للمعلم، ويتكون من جزأين: الجزء الأول: الاختبار التربوي العام ويشترك فيه جميع المعلمين، أما الجزء الثاني فهو اختبار تخصصي يتناول مفاهيم التخصص وبنيته، ويبلغ عدد التخصصات المعتمدة حاليًا في الهيئة للمعلمين 38​​ تخصّصًا.​

ويمكن الاستفسار عن النتيجة عبر الرابط التالي:

https://tpl.etec.gov.sa/Account/Login