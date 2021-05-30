شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة : نقترب من 14 مليون جرعة لقاح والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - ارتفاع مستوى اللقاحات في المملكة يقودنا إلى الأمان

- هناك معلومات مغلوطة بشأن اللقاحات تلقى رواجا كبيرا

- لا حاجة لإجراء فحص لإثبات التعافي من كورونا

- المناعة المكتسبة بحاجة إلى تنشيط بعد 6 أشهر من التعافي

قالت وزارة الصحة ، أنها لا تزال ترصد منحنى الإصابات بفيروس كورونا في المملكة، مشيرة إلى أن هنالك علاقة بين تذبذب مستوى الإصابات عالميا وارتفاع اللقاحات، وأن ارتفاع مستوى اللقاحات في المملكة يقودنا إلى الأمان، رغم أن هناك معلومات مغلوطة بشأن اللقاحات تلقى رواجا كبيرا.

كما قالت الوزارة أن المملكة تقترب من إلى 14 مليون جرعة معطاة من اللقاحات، مؤكدة على أن لقاحات كورونا تقلل من اكتساب العدوى وتحمي من المرض الشديد.

وأضافت الوزارة قائلة : لا حاجة لإجراء فحص لإثبات التعافي من كورونا والاكتفاء بمرور 10 أيام من الإصابة ، والمناعة المكتسبة بعد الإصابة بحاجة إلى تنشيط بعد 6 أشهر من التعافي.