متحدث الصحة : أخذ اللقاح وتطبيق الاحترازات سيحد من حالات كورونا

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-30

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعاد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي التأكيد على أهمية تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال العبدالعالي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم نواصل مراقبة منحنى الإصابات ونأمل أن نسير بالاتجاهات الإيجابية من خلال أمرين:

1- الإقبال على أخذ اللقاح.

2- الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية.

جرعات اللقاح

وتابع العبدالعالي إن جرعات اللقاح في السعودية تقترب من 14 مليون جرعة عبر مراكز التطعيم المنتشرة في كافة المدن والمناطق السعودية مشيرًا إلى أن لقاحات كورونا تقلل من اكتساب العدوى وتحمي من المرض الشديد.

حالات كورونا الجديدة

وكشفت وزارة الصحة عن تسجيل (907) حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، كما أعلنت عن تعافي (1201) حالة، كما تم تسجيل (13) وفيات جديدة، وبذلك يصل إجمالي الحالات المؤكدة في السعودية إلى (449191) حالة، فيما وصل إجمالي المتعافين إلى (432138) حالة.

لقاح كورونا في السعودية

وكانت الصحة أوضحت في وقت سابق أن اللقاحات المعتمدة من وزارة الصحة في المملكة فهي 4 لقاحات فقط وهي؛ لقاح أسترازينيكا، لقاح فايزر، ولقاح جونسون آند جونسون إضافة إلى لقاح موديرنا، وأضافت أنه في حال اعتماد أي لقاح آخر سيعلن عنه في حينه عبر القنوات الرسمية المعتمدة.

وقالت الوزارة إن لقاحي كورونا أسترازينيكا وفايزر يقدمان حاليًا عبر مراكز اللقاحات المتوفرة في تطبيق صحتي، أما لقاحا جونسون آند جونسون وموديرنا فهما معتمدان حاليًا من قبل وزارة الصحة للمطعمين خارج المملكة”.

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