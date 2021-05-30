الخطط الدراسية المطورة لنظام الفصول الثلاثة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-30

متابعات الخليج 365 - الرياض

نشرت وزارة التعليم اليوم تفاصيل الخطط الدراسية المطورة لنظام الفصول الدراسية الثلاثة التي سيتضمنها العام الدراسي المقبل والتي تم الإعلان عنها يوم الأربعاء الماضي ضمن التقويم الدراسي الجديد للعام 1443 هـ.

الخطط الدراسية المطورة

وتضمنت الخطط المطورة المرحلتين الابتدائية والمتوسطة، والسنة الأولى المشتركة في مسارات الثانوية العامة وذلك ضمن المرحلة الأولى من التطوير 1443 هـ، في مدارس التعليم العام ومدارس تحفيظ القرآن الكريم والمدارس السعودية في الخارج ومدارس التربية الخاصة ومدارس التعليم المستمر ومواد الهوية الوطنية في المدارس العالمية والمدارس الأهلية المطبقة للبرامج التعليمية الدولية.

ويمكن الاطلاع على مزيد من التفاصيل في موقع وزارة التعليم.

التقويم الدراسي الجديد

وكانت وزارة التعليم كشفت مؤخرًا عن تفاصيل التقويم الدراسي الجديد 1443 والذي من المقرر أن يكون بنظام ثلاثة فصول بدلًا من فصلين دراسيين، على أن يتكون كل فصل دراسي 13 أسبوعًا، ويتضمن 12 إجازة أثناء العام الدراسي، وفي كل فصل دراسي هناك إجازات نهاية أسبوع مطولة Long weekend، كذلك إجازة بين كل فصل وآخر.

تفاصيل التقويم الدراسي الجديد

ومن المقرر أن يبدأ التقويم الدراسي للعام المقبل يوم الأحد 21 محرم 1443 الموافق 29/8/2021 أما إجازة اليوم الوطني فسوف تكون يومي الأربعاء والخميس 15-16-2-1443هـ أما أول إجازة نهاية أسبوع مطولة فسوف تكون يومي الأحد والاثنين 11-12/3/1443 هـ فيما ستكون الإجازة الثانية المطولة في الفصل الدراسي الأولي يوم الخميس 29/3/1443 هـ فيما تبدأ إجازة الفصل الدراسي الأول بنهاية الدراسة يوم الخميس 20/4/1443 هـ.

ويبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم الأحد 1/5/1443 ويمتد إلى يوم 3/6/1443 هـ فيما يبدأ الفصل الدراسي الثالث يوم 17/8/1443 هـ على أن ينتهي العام الدراسي يوم الخميس 1 ذو الحجة 1443 الموافق 30/6/2022

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