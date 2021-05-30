مكافحة الفساد السعودية تنفي التحقيق في قضية توريد لقاحات كورونا

وقالت عبر حسابها بتويتر ،"جميع ما يصدر من هيئة الرقابة ومكافحة الفساد ينشر عبر قنواتها الرسمية، ونأمل من الجميع تحري الدقة وعدم الانسياق خلف الشائعات، ومن يساهم في نشرها يعرض نفسه للمحاسبة".

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع