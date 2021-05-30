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مكافحة الفساد السعودية تنفي التحقيق في قضية توريد لقاحات كورونا

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - الأحد 30 مايو 2021

نفت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بالمملكة العربية السعودية شائعة متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تحقيق الهيئة في قضية فساد مع المكلف برئاسة الاستخبارات العامة السعودية بتهمة تأسيس شبكة لتوريد وتوزيع لقاحات كوفيد19.

 

وأكدت الهيئة أنه لا صحة لتلك المعلومات المتداولة.

 

وقالت عبر حسابها بتويتر ،"جميع ما يصدر من هيئة الرقابة ومكافحة الفساد ينشر عبر قنواتها الرسمية، ونأمل من الجميع تحري الدقة وعدم الانسياق خلف الشائعات، ومن يساهم في نشرها يعرض نفسه للمحاسبة".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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