شكرا لقرائتكم خبر عن أمير مكة يناقش تطوير الخدمات في مدن ومحافظات المنطقة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رأس صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة في مقر الإمارة بجدة اليوم اجتماعًا بحضور أمناء العاصمة المقدسة وجدة والطائف ومدير فرع وزارة النقل بالمنطقة.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة تطوير الخدمات في مدن ومحافظات المنطقة ، إلى جانب تطوير مداخل المدن الرئيسة على أن تعكس الهوية المعمارية لكل مدينة ، فيما تطرق الاجتماع إلى مشاريع وزارة النقل الهادفة لتطوير منظومة النقل بمحافظات المنطقة.