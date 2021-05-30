شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو .. وزير الزراعة يستمع لآراء ومقترحات المزارعين والصيادين بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبل فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة في المنطقة الشرقية وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي,وذلك للقاء مزارعي ومربي الماشية وصيادي الأسماك بالمنطقة.

ويعرض المستفيدون خلال اللقاء استفساراتهم ومقترحاتهم ومرئياتهم كل بحسب نشاطه . ويدشن الوزير خلال الزيارة الهوية البصرية للجمعية التعاونية لمنتجي الدواجن بالمنطقة كما يتم توقيع محضر حب الانتفاع بين الوزارة والجمعية التعاونية لصيادي الأسماك بصفوى .