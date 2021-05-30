الزواج في زمن كورونا.. الطائرات "صالات" لحفلات الزفاف

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - مع استمرار تأثير قيود كورونا على السفر الدولي، لجأت شركة الخطوط الجوية اليابانية "أول نيبون ايروايز" لإضافة نشاط جديد بعد وقف الرحلات.

ويتمثل النشاط الجديد لشركة الخطوط الجوية اليابانية "أول نيبون ايروايز" هو لإقامة حفلات الزفاف على متن طائرة لها اضطرت إلى وقف رحلاتها.



وذكرت وكالة "كيودو" اليابانية للأنباء اليوم الأحد ،أن الخدمة، التي تم إطلاقها في أواخر مايو/أيار، سوف تظل متاحة حتى 13 يونيو/حزيران المقبل على متن طائرة الركاب الكبيرة بوينج-777 في مطار هانيدا في طوكيو.

وقالت الشركة إن 7 أزواج سوف يقيمون مراسم الزفاف على متن الطائرة، وإنها انتهت من قبول الحجوزات.

وأوضحت الشركة أنه خلال المراسم على متن الطائرة، سوف توفر العروض الموسيقية الحية وإذاعة التهنئة من طاقم قمرة القيادة للعروسين والاحتفال بزواجهما، وإضاءة خاصة لعرض صورة للمجرة على سقف القمرة.

وتقيم شركة أول نيبون ايروايز حفل الزفاف على متن الطائرة مقابل 1.56 مليون ين (14200 دولار) ومجموعة من فقرات الحفل وتقديم الطعام في مبنى الركاب مقابل 3 ملايين ين.

قالت شركة الطيران إنها توصلت إلى الفكرة المتفردة لجذب الأزواج الذين يمتنعون، على الرغم من أن شهري مايو/أيار وحزيران/يونيو من أكثر الشهور ازدحاما بحفلات الزواج، عن إقامة الاحتفالات لتجنب الازدحام وسط الوباء.

وتأثرت حفلات الزفاف أيضا بالحظر المفروض على تقديم الكحول في أماكن الحفلات في المناطق الخاضعة لحالة الطوارئ الحالية المرتبطة بالفيروس.

وقالت الشركة إنها سوف تنظر في فتح باب التقديم لحفلات الزفاف على متن الطائرة مرة أخرى اعتمادا على تعافي الطلب على الرحلات الدولية.