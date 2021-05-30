الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-30

متابعات الخليج 365 - سعد البحيري - الرياض

أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب، اليوم الأحد، نتائج اختبار الرخصة المهنية لشاغلي الوظائف التعليمية حيث يمكن الاستعلام عن نتائج اختبارات الرخصة المهنية بأكثر من طريقة.

الاستعلام عن نتائج اختبار الرخصة المهنية

يمكن الاستعلام من خلال موقع هيئة تقويم التعليم والتدريب عبر الخطوات التالية:

الدخول على موقع الهيئة .

تسجيل الدخول من خلال السجل المدني ثم إدخال الرقم السري.

الضغط على كلمة النتائج.

اختيار نوع الاختبار معلمين.

كما يمكن معرفة النتيجة من خلال تطبيق توكلنا (لوحة البيانات – نتائج قياس ) أو عبر رسالة نصية على الجوال .

أهمية اختبار الرخصة المهنية

ويأتي مشروع الرخص المهنية للمعلمين والمعلمات ضمن مسؤولية الهيئة في إطار لائحة الوظائف التعليمية التي تم إصدارها من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالشراكة مع وزارة التعليم والهيئة، وقد عقدت الفترة الأولى خلال الفترة من 23 – 30 يناير 2021م وقدم فيها الاختبارات التخصصية التي شملت أربعين تخصصًا تدريسيًا، فيما عقدت الفترة الثانية (الاختبار التربوي العام) خلال الفترة من 20 – 25 / 3 / 2021م.

الفئات المستثناة من اختبارات الرخص المهنية

يذكر أن الفئات المستثناة من الاختبارات تشمل من هم على رتبة مساعد معلم أو على رتبة معلم في المستوى 6 الدرجة 2 فأعلى، من هم على رتبة ممارس في المستوى 4 من شاغلي الدرجة 5 فأعلى، ومن على رتبة معلم متقدم في المستوى 3 من شاغلي الدرجة 6 فأعلى إضافة إلى من يرغب بالتقاعد قبل عام 2025.

وتصدر هيئة تقويم التعليم والتدريب الرخص المهنية بكافة أنواعها (ممارس، ومتقدم، وخبير) للحاصلين على الشهادة الجامعية (بكالوريوس) فما فوق، للمعلمين والمعلمات ممن هم على رأس العمل، أو الراغبين في الالتحاق بمهنة التعليم من الخريجين والخريجات، كما سيتم إصدار (رخصة معلم) للمعلمين والمعلمات الذين يزاولون مهنة التعليم عند نفاذ اللائحة، ممن يحملون مؤهلاً دون الجامعي، علمًا بأن موعد إعلان النتائج وإصدار الرخصة المهنية سيكون في 30 مايو 2021م.

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