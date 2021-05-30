متى تنتهي فترة الحجر الصحي المؤسسي للقادمين من الخارج؟

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-30

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشفت هيئة الصحة العامة عن الفترة اللازمة لانتهاء مدة الحجر الصحي المؤسسي للقادمين من الخارج من الدول المسموح لرعاياها بدخول السعودية.

الحجر الصحي المؤسسي للقادمين من الخارج:

وأوضحت هيئة الصحة العامة، أنه بعد إجراء فحص للقادمين من الخارج يحق لمن تظهر نتيجة فحصه سلبية مع عدم ظهور أعراض عليه وقت صدور النتيجة، أن يبدأ بممارسة حياته الطبيعية ابتداءً من اليوم الثامن، بينما المصاب الذي لم تظهر عليه أعراض وأمضى 10 أيام أو أكثر بعد آخر عينة إيجابية يعتبر حالة تعافٍ دون الحاجة إلى أخذ عينة مخبرية وتنتهي فترة مراقبته.

ونوهت الهيئة، بأن المصاب الذي ظهرت عليه أعراض خفيفة وأمضى 3 أيام أو أكثر بعد اختفاء الأعراض (عدم وجود حرارة دون استخدام خافض الحرارة وتحسن الأعراض التنفسية) فيعتبر حالة تعافٍ دون الحاجة إلى أخذ عينة مخبرية (شرط أن يكون قد أمضى على الأقل عشرة أيام من ظهور الأعراض لأول مرة)، وتنتهي فترة مراقبته.

ما هو الحجر الصحي المؤسسي؟

يقصد بالحجر المؤسسي هي أماكن لعزل المسافرين لمدة معينة في مكان معلوم، ويتم تطبيق التنظيم المتخذ على المقيمين القادمين من الدول التي لم يتم تعليق القدوم منها.

ضوابط الحجر المؤسسي

وكان مصدر مسؤول في وزارة الداخلية، صرح في وقت سابق بأنه في ظل الجهود الكبيرة التي تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين، للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد – 19)، وبناءً على ما رفعته الجهات الصحية المختصة في المملكة العربية السعودية، فقد تقرر تطبيق إجراءات الحجر الصحي المؤسسي على جميع القادمين إلى المملكة من الدول التي لم يتم تعليق القدوم منها.

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