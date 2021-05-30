إجراءات التعامل مع مصابي كورونا في الحجر الصحي المؤسسي 

يتم التعامل مع من تظهر نتيجته لفحص PCR إيجابية حسب حالته الصحية وفق الآتي:

استمرار العزل في مقرات الحجر الصحي المؤسسي لمن لا يستدعي وضعه الصحي التنويم في المستشفى.

تتم إحالة المصاب إلى المستشفى إذا استدعى الوضع الصحي لذلك.

تبليغ الجهة الصحية المسؤولة عن الرعاية الطبية للحالة (وزارة الصحة أو قطاع صحي خاص أو الهلال الأحمر) في حال كان الوضع الصحي للنزيل يستدعي رعاية طبية.

يتم التعامل مع الحالات الإيجابية التي تتطلب رعاية طبية في مرافق الإيواء من قبل وزارة الصحة.

متى ينتهي الحجر المؤسسي ؟

تنتهي مدة الحجر لمن تظهر نتيجة فحصه سلبية مع عدم ظهور أعراض عليه وقت صدور النتيجة ابتداءً من اليوم الثامن.

أما المصاب الذي لم تظهر عليه أعراض وأمضى 10 أيام أو أكثر بعد آخر عينة إيجابية يعتبر حالة تعافٍ دون الحاجة إلى أخذ عينة مخبرية وتنتهي فترة مراقبته.

بينما المصاب الذي ظهرت عليه أعراض خفيفة وأمضى 3 أيام أو أكثر بعد اختفاء الأعراض (عدم وجود حرارة دون استخدام خافض الحرارة وتحسن الأعراض التنفسية) فيعتبر حالة تعافٍ دون الحاجة إلى أخذ عينة مخبرية (شرط أن يكون قد أمضى على الأقل عشرة أيام من ظهور الأعراض لأول مرة)، وتنتهي فترة مراقبته.