الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-30

بدء استقبال طلبات القبول في 14 برنامجاً للماجستير بجامعة نجران

متابعات الخليج 365 - نجران

بدأت جامعة نجران ممثلة في عمادة الدراسات العليا اليوم، استقبال طلبات القبول في 14 برنامجاً للماجستير للعام الجامعي 1443هـ، ويستمر حتى الـ ٢٩ من الشهر الجاري، عبر الرابط : http://edugate.nu.edu.sa/nu/init.

برامج الماجستير

وأوضحت عميدة الدراسات العليا الدكتورة أمل ظافر الشهري أن برامج الماجستير تشمل مسارات التفسير وعلوم القرآن للطلاب والطالبات، والعقيدة والمذاهب المعاصرة للطالبات فقط، و إدارة الأعمال التنفيذي للطلاب والطالبات، والتنفيذي في إدارة الموارد البشرية للطلاب والطالبات، والأنظمة المهني للطلاب والطالبات، والمهني في المحاسبة للطلاب والطالبات، والتربية المهني في القيادة التربوية للطلاب والطالبات.

كما تشمل التربية المهني في تقنيات التعليم للطلاب والطالبات، والتربية المهني في التربية الخاصة للطلاب والطالبات، والتربية المهني في الطفولة المبكرة للطالبات فقط، واللغة الإنجليزية لغير الناطقين بها (tesol) للطلاب والطالبات، والدراسات الأدبية والنقدية للطلاب والطالبات، والأمن السيبراني المهني للطلاب والطالبات، وتقنية المعلومات المؤسسية المهني للطلاب والطالبات ).

رابط التفاصيل والشروط

ودعت الراغبين في التسجيل إلى الاطلاع على الشروط العامة والخاصة والمستندات المطلوبة ورسوم البرامج المتوفرة على موقع عمادة الدراسات العليا من خلال الدخول على الرابط :

https://dpgs.nu.edu.sa/fee-based-postgraduate-program.

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