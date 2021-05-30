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السعودية | "الغذاء والدواء" السعودية تضبط 10 آلاف جهاز طبي مستعمل

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جدة - بواسطة طلال الحمود - أغلقت الهيئة العامة للغذاء والدواء في السعودية، الأحد، مستودعاً مخالفاً في الرياض، يخزن قرابة 10 آلاف جهاز طبي مستعمل، لتحضيرها وإعدادها لإعادة بيعها ودخولها إلى أسواق الأجهزة الطبية.

المستودع الذي تم ضبطه

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، أوضحت "الغذاء والدواء" أن عمليات الرصد والتقصي قادت مفتشيها لضبط عدد من المخالفات في المستودع وحجز الأجهزة واستدعاء مالك المنشأة لاستكمال الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

ودعت "الهيئة" للإبلاغ عن مخالفات المنشآت الخاضعة لإشرافها عن طريق الاتصال على الرقم الموحّد 19999، أو من خلال تطبيق "طمني" التابع للهيئة المتاح على نظامي التشغيل "IOS" و"أندرويد".

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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