السعودية | بطاقة الحج الذكية تفوز بجائزة مكة للتميز

شكرا لقرائتكم بطاقة الحج الذكية تفوز بجائزة مكة للتميز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - حصلت وزارة الحج والعمرة السعودية على جائزة مكة للتميز في مجال التميز في خدمات الحج والعمرة، نظير جهودها التي قدمتها أثناء جائحة كورونا، وما اتخذته من خطوات لاستحداث الأنظمة التقنية المبتكرة، التي من شأنها تطوير وتسهيل خدمة ضيوف الرحمن، من أهمها "مشروع بطاقة الحج الذكية".

من جانبه، أوضح نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح مشاط، أن البطاقة الذكية تحتوي على معلومات الحاج الشخصية والطبية والسكنية، وهي مرتبطة بكافة الخدمات التي يمكن تقديمها للحاج، مثل دخول المخيمات واستخدام وسائل النقل والدخول للفنادق، واستخدام البطاقة في عمليات الدفع عبر نقاط البيع وأجهزة الصراف، كما تسهم البطاقة في إرشاد الحجاج التائهين، والتحكم بالدخول للمخيمات وتوقيت الحشود، والمرافق المختلفة.

يذكر أن جائزة مكة للتميز في دورتها الثانية عشرة، تقدم من إمارة منطقة مكة المكرمة بشكل سنوي بهدف تكريم الجهود المتميزة والأفكار الإبداعية في جميع المجالات العلمية والعملية والفكرية في منطقة مكة المكرمة، للارتقاء بمستوى الأداء والجودة والمضي نحو العالم الأول.