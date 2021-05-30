شكرا لمتابعة خبر عن استمرار السحب الركامية الرعدية والرياح المثيرة على معظم المناطق (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأحد، عن استمرار السحب الركامية الرعدية والرياح المثيرة للأتربة والغبار على معظم مناطق المملكة.

وأوضح المركز، وفقًا لتقرير تلفزيوني عبر قناة "الإخبارية"، أن يتوقع في هذا اليوم استمرار السحب الرعدية يتخللها الركامي الرعدي ورياح هابطة على بعض أجزاء منطقة المدينة المنورة، والقصيم، وحائل ولكن يغلب عليهما الرياح المثيرة للأتربة والغبار.

وأشار مركز الأرصاد، إلى أنه تبقى الأجواء من غائمة إلى غائمة جزئيًا، وتوقعات بهطول الأمطار على مرتفعات منطقة مكة المكرمة وقد تهطل بعض الأمطار على شرق مكة المكرمة ورياح وسحب ركامية رعدية على بعض المناطق.