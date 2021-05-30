شكرا لمتابعة خبر عن طرح جسر الملك سلمان بشرم أبحر وشبكة الحافلات قريباً والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف رئيس شركة مترو جدة الدكتور أسامة عبده، أنه يتم حاليا العمل مع المركز الوطني للتخصيص، لطرح مشروعين، هما مشروع جسر الملك سلمان، وشبكة الحافلات.

وأوضح عبده أن جسر الملك سلمان المعلق يعتبر أول جسر على شرم أبحر، ويصل بين الجزءين الشمالي والجنوبي لشرم أبحر، ويستوعب أكثر من 100 ألف مركبة يوميا، مبينا أن المشروع يوفر أكثر من 100 ألف وظيفة في شمال أبحر، بحسب عكاظ.

وأضاف الدكتور عبده أن أولى مراحل التنفيذ هي شبكة الحافلات التي يبلغ عددها 770 حافلة، تليها شبكة القطارات، وفقا للموافقة على مشروع النقل العام بمحافظة جدة بجميع مكوناته من شبكة قطارات، وشبكة حافلات، وخط النقل البحري، وخط عربات الكورنيش، ومحطة النقل العام.