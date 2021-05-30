شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. استشاري: الفطريات لاتصيب الإنسان الطبيعي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

أوضح استشاري أمراض معدية الدكتور سميح غزال أن التحور يحدث في جميع الكائنات الحية حيث يكون نتيجة خلل في انقسام الخلايا.

وقال غزال لقناة " الإخبارية "إن اختلاف صفة المولود عن والده، ويحدث تغيير في الجين، ليعطي لبن ابيض بدلا من لون أسود، وهذا التحور يكون نتيجة خلل في انقسام الخلايا.

وأضاف : الفيروسات مع الوقت تتحور نتيجة تعرضها لعوامل خارجية مختلفة وحدوث الطفرة شئ متوقع والفطريات هي مجموعة من الكائنات الحية والفطريات هي الأسود أو الابيض أو الأصفر.

وتابع أن الفطر الأبيض يصيب حديثي الولادة والأسود يظهر في مناطق معينة في الجسم والفطر الأصفر يصيب الأعضاء الداخلية للجسم.

وأشار إلى أن الفطريات موجودة منذ قديم الزمن ولاتصيب الإنسان الطبيعي ولكن تصيب من لديهم مشاكل في المناعة.