الارشيف / اخبار السعوديه

الحصيني: أجواء حارة في الـ 24 ساعة القادمة على معظم المناطق

0 نشر
0 تبليغ

الرياض - محمد عبدالله - تتراوح الحرارة من 41 إلى 46 درجة..

توقع خبير الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، اليوم الأحد، أجواء حارة  خلال الـ 24 ساعة القادمة على معظم مناطق المملكة حيث تتراوح الحرارة من 41 إلى 46° درجة مئوية.

وعبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قال الحصيني: «متوقع - إن شاء الله -خلال 24 ساعة القادمة من اليوم الأحد 1442/10/18هـ أجواء من حارة إلى حارة جداً  على معظم مناطق المملكة تتراوح الحرارة من 41 إلى 46°C».

أشار إلى أنه لاتزال المرتفعات الغربية والجنوبية تتمتع بأجواء معتدلة نهارا تميل للبرودة ليلا مع فرصة أمطار متفاوتة عليها تمتد لجنوب حائل

MO Nasa

MO Nasa

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا