«الأمن البيئي» يوقف 60 مواطنًا و84 مقيمًا لارتكابهم مخالفات رعي

أوقفت القوات الخاصة للأمن البيئي (144) مخالفًا لنظام البيئة، منهم (60) مواطنًا و (84) مقيمًا من الجنسيات السودانية والنيبالية والهندية والبنجلادشية واليمنية والباكستانية، ارتكبوا مخالفات رعي (3659) رأسًا من الإبل و (1923) رأسًا من الأغنام في أماكن يمنع فيها الرعي في عدد من مناطق المملكة.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، اليوم الأحد، أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية كافة بحق المخالفين من الجهات المعنية.

وحث الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و (999) و (996) في جميع مناطق المملكة.

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