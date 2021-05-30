طقس الأحد.. سحب رعدية وسماء غائمة على مناطق عدة بالمملكة

توقَّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الأحد، سماءً غائمة جزئيًا، والفرصة مهيَّأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مرتفعات جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة تمتد إلى أجزاء من وسط المملكة.

وأشار التقرير إلى أنَّ حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 18-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 16-36 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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