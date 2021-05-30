العدل: لا حاجة لأصل الصك الورقي عند تحديثه إلكترونيا

وأكد الوزيرفي تعميمه، على الاكتفاء بعملية التحديث في النظام الإلكتروني دون الحاجة لإثبات ذلك على أصل الصك، مشيراً إلى أنه لن يتم تحديث الصك إلا بعد التحقق من مطابقته لسجله وسريان مفعوله.
ويأتي التحديث الجديد للخدمة في سياق تطويرها وتحسين جودتها من خلال تقليص الإجراءات وتوحيدها تحقيقاً لأهداف الوزارة في التحول الرقمي.
وتهدف خدمة تحديث الصكوك إلى تحويل الصك الورقي القديم إلى صك إلكتروني حديث يمكن الوصول إليه من خلال الخدمات العقارية على بوابة ناجز، إضافة إلى تمكين المستفيدين من تنفيذ العديد من العمليات العقارية دون الحاجة إلى مراجعة كتابات العدل، والوصول إلى بيانات ممتلكاتهم العقارية بأقل عدد ممكن من البيانات الأساسية مثل رقم الهوية والاسم وتاريخ الميلاد، دون الحاجة إلى بيانات الصك أو العقار.
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