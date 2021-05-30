حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد بالمملكة

يتوقع بمشيئة الله تعالى سماء غائمة جزئياً والفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مرتفعات جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة تمتد إلى أجزاء من منطقتي القصيم وحائل. وسجلت منطقة مكة المكرمة أعلى درجة حرارة داخل مناطق المملكة بـ 43 درجة مئوية للعظمى و31 درجة مئوية للصغرى، فيما سجلت السودة أقل درجة بـ 21 درجة مئوية للعظمى و13 درجة مئوية للصغرى.



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